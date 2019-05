Il Genoa cerca la massima concentrazione: allenamenti blindati a Pegli

Nessun ritiro, ma il centro sportivo di Pegli resterà chiuso ai tifosi per cercare la massima concentrazione per la sfida salvezza di domenica

Una sfida che non può sbagliare. Un’intera città con il fiato sospeso. Il Genoa cerca la massima concentrazione in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Allenamenti a porte rigorosamente chiuse per il Grifone.

Prandelli non porterà in ritiro la squadra, ma il centro sportivo di Pegli resterà chiuso ai tifosi per cercare la massima concentrazione per la sfida salvezza di domenica prossima contro i viola.