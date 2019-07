Il Genoa dà i numeri: ecco chi indosserà la 10, mentre la 1….

Sono stati ufficializzati i numeri di maglia che i giocatori del Genoa indosseranno in stagione: eccoli tutti

La lista può essere ancora modificata fino a quando non sarà consegnata in Lega ma, molto probabilmente, non vedremo tante differenze da qua ad inizio stagione. Il Genoa ha ufficializzato i numeri di maglia che i giocatori indosseranno nella prossima stagione.

Tra le maggiori novità numeriche: Cristian Zapata eredita la numero 2 che fu di Spolli, la 3 di Günter passa sulle spalle di Antonio Barreca, il rientrato Rômulo si prende la 5 “liberando” la 8 che fu di Palacio al danese Lerager, Jawad El Yamiq ha scelto il 13 lo scorso anno indossato da Giuseppe Pezzella. La 10 ce l’avrà Gumus mentre incredibilmente la 1 non è stata scelta da nessun portiere.

Portieri: 22 Marchetti, 25 Vodišek, 93 Jandrei, 97 Radu.

Difensori: 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 17 Romero, 44 Paweł Jaroszyński, 87 Zukanović, 98 Rizzo.

Centrocampisti: 5 Rômulo, 8 Lerager, 15 Jagiełło, 18 Ghiglione, 21 Radovanović, 26 Schäfer, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Zennaro, 65 Rovella, 88 Hiljemark.

Attaccanti: 9 Sanabria, 10 Gümüş, 11 Kouamé, 19 Pandev, 32 Favilli, 99 Pinamonti.