“Er gol de Turone”, il ritorno: «Forse nemmeno col VAR lo avrei avuto»

L’ex difensore giallorosso Maurizio Turone torna a parlare del celebre gol non concesso in un Juventus-Roma del lontano 1981 attualizzando la discussione in tema VAR…

Anni dopo, la polemica non si è mai spenta: il gol/non gol di Maurizio Turone in un famigerato Juventus-Roma del lontano 1981 è ancora argomento leggendario su cui si discute e che, secondo molti, è evidente presupposto della manifesta e moderna supremazia psicologia bianconera nei confronti di arbitri ed addetti ai lavori. Fatto sta che il gol non convalidato per fuorigioco a Turone avrebbe potuto sul serio regalare uno Scudetto alla Roma, pur se, a distanza di anni, non è stato ancora del tutto chiarito se l’allora difensore giallorosso fosse davvero in posizione di fuorigioco o meno. Certo, sarebbe servito allora il VAR. O forse no…

«Nella Roma segnai quel gol (alla Juventus, ndr) che accompagna la mia vita da 40 anni. È sempre nei miei pensieri – ha ammesso nuovamente stamane Turone nel corso di una intervista per Il Secolo XIX – . Se ci fosse stato il VAR? Me lo avrebbero dato. O forse no. Perché vedo che lo usano e non lo usano, a volte vanno a vedere e a volte no». Insomma, nemmeno così sapremo mai se “er gol de Turone” era davvero gol.