Il Lipsia allo scoperto per Schick. L’allenatore: «Mi è sempre piaciuto»

Il Lipsia esce allo scoperto per Patrik Schick. L’allenatore dei tedeschi: «Mi è sempre piaciuto, lo volevo già ai tempi dell’Hoffenheim»

Il mercato tedesco è sempre stato particolarmente attento sulla situazione di Patrik Schick. Borussia, Shalke 04 e Lipsia hanno mostrato grande interesse per il giocatore della Roma, con quest’ultima che adesso appare la favorita per accaparrarselo.

La conferma arriva dall’allenatore del club, Julian Nagelsmann, che in conferenza stampa esprime il suo gradimento per l’attaccante: «Schick mi piace, lo volevo anche ai tempi dell’Hoffenheim, poi non se ne fece nulla. Ha grande talento e grandi qualità».