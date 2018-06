Il Manchester ha chiuso il suo primo acquisto, arriva Fred dallo Shakhtar

Il Manchester United dovrebbe ufficializzare a breve l’acquisto di Fred dello Shakhtar Donetsk. Il nazionale brasiliano è stato pagato 60 milioni di euro e dovrebbe firmare il contratto con il club inglese nelle prossime ore

Il Mondiale di Russia 2018 ha frenato le trattative di calciomercato ma questo non significa che i grandi club europei non lavorino comunque per rinforzare le rispettive rose. In questo momento sono soprattutto le squadre inglesi ad essere attive sul mercato. Il Liverpool ha concluso l’acquisto di Fabinho dal Monaco mentre oggi il Manchester United ha chiuso per il trequartista Fred dello Shakhtar Donetsk. I Red Devils nel corso del fine settimana hanno risolto gli ultimi dettagli per la conclusione della trattativa e il giocatore è atterrato questa mattina a Manchester per eseguire le visite mediche al centro sportivo di Carrington. La firma sul contratto che legherà Fred alla squadra guidata da José Mourinho dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Lo United corrisponderà allo Shakhtar ben 60 milioni di euro. Il centrocampista offensivo poi ripartirà per Sochi, sede del ritiro del Brasile per il Mondiale.

Per un giocatore che arriva ce n’è uno che se ne va. Matteo Darmian è ormai un ex giocatore del Manchester United. Il terzino azzurro è pronto ad accasarsi alla Juventus, che segue comunque con interesse la situazione di Joao Cancelo del Valencia.