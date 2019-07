Il Milan cambia idea: Cutrone diventa incedibile

Il Milan cambia idea su Patrick Cutrone e lo toglie dal mercato: Giampaolo preferisce lavorare con lui piuttosto che con Silva

Patrick Cutrone non è in vendita. Questo l’ultimo cambio di programma da segnalare in casa Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il dietrofront rossonero avrebbe una precisa motivazione.

Dopo l’iniziale volontà di cederlo per farlo crescere altrove, Giampaolo avrebbe deciso di dargli fiducia sin dal ritiro estivo. Cutrone avrà quindi la possibilità di mettersi in mostra e ritagliarsi più spazio nel possibile modulo a due punte del nuovo tecnico. NeI caso in cui fosse lui a chiedere la cessione, in pole ci sarebbero Torino e Sassuolo.