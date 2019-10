Il Milan di Pioli brilla in attacco contro il Lecce: i numeri dopo 45′

La rinascita del Milan di Pioli passa dalla fase offensiva: le statistiche contro il Lecce nel primo tempo sono sorprendenti

Il Milan chiude il primo tempo contro il Lecce in vantaggio grazie al gol di Hakan Calhanoglu. I rossoneri di Pioli sono apparsi particolamente brillanti in fase offensiva, come dimostrano le statistiche.

Contro i giallorossi, infatti, in soli 45′ il Milan ha effettuato la bellezza di 12 conclusioni in porta. Si tratta del massimo numero di tiri nello specchio nella prima frazione per il Diavolo in questa stagione.