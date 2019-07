Il Napoli che asfalta il Liverpool può fare il salto di qualità in Europa

Il Napoli a valanga sul Liverpool in amichevole: la squadra di Ancelotti, con questi uomini, sembra nata per un calcio di ripartenze

Si può trovare molte più difficoltà con la Cremonese che con il Liverpool? Solo calcio di luglio, ma per il Napoli è andata proprio così. Paradossi a parte, la squadra di Ancelotti ha dimostrato nell’amichevole di ieri ad Edinburgo di poter, per caratteristiche, giocare magistralmente un tipo di calcio basato su attesa e ripartenze.

Aspettando il colpo di mercato che dia il tanto agognato squilibrio, anche in quelle situazioni in cui la squadra non riesce a venirne a capo, Ancelotti sta lavorando e dovrà continuar a lavorare molto per migliorare l’espressione di gioco della sua formazione. Non è un caso che, in questa fase, il Napoli faccia meno fatica con squadre di blasone che con quelle di livello superiore. Il capolavoro di attesa e ripartenza visto contro il Liverpool, potrebbe essere apripista per una stagione da protagonista del Napoli in Champions League. Napoli che invece fa maggior fatica ad attaccare contro difesa schierata (vedi le amichevoli precedenti). Aspettando che il piano di Ancelotti possa portare alla creazione di quella squadra iper offensiva e che pressa sempre in avanti che vorrebbe vedere il tecnico di Reggiolo, le caratteristiche ibride, soprattutto del centrocampo, possa fare del Napoli una squadra che gioca in contropiede e che possa, con quella qualità, dare diversi problemi a tante squadre della prossima Champions League.