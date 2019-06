Il Napoli non ha mollato De Paul: agenti in Italia tra due settimane

Tra due settimane gli agenti di De Paul saranno in Italia per valutare la situazione, il Napoli è ancora una possibilità

Il Napoli, che ha calato la maschera sulla ferma intenzione di mettere in piedi una campagna acquisti memorabile, non ha mollato Rodrigo De Paul. L’argentino, che sta facendo molto bene in Copa America, rientra ancora nei piani di Giuntoli nonostante le trattative James e Lozano.

I contatti con l’Udinese non sono cessati, anche in virtù degli ottimi rapporti, e una svolta potrebbe arrivare tra due settimane, quando finita la kermesse in Brasile gli agenti del giocatore saranno in Italia per valutare tutte le possibilità. De Paul potrebbe essere alternativo a Lozano ma non per forza, nell’eventualità di qualche uscita, vedi Allan o Insigne. L’ex Racing ha dimostrato di poter fare oltre all’esterno anche la seconda punta e la mezzala e ha tutte le caratteristiche per poter essere un rinforzo del Napoli in diverse posizioni.