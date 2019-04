Singolare quanto accaduto in Grecia: il PAOK ha vinto il titolo, per festeggiare Vierinha entra in campo con il crociato rotto

Ha sicuramente del singolare quanto accaduto nella Superleague greca nella sfida giocatasi oggi fra il PAOK Salonicco e il Levadiakos. L’ex allenatore dell’Inter, Mircea Lucescu, alla guida dei bianconeri ellenici, che con una rotonda vittoria per 5-0 si sono aggiudicati il 3° titolo di Grecia della loro storia, si è preso le luci della ribalta con l’ultima sostituzione avvenuta in pieno recupero. L’allenatore rumeno ha infatti mandato in campo Vierinha, capitano della squadra.

Nulla di strano, se non che il centrocampista portoghese appena la settimana scorsa era uscito dal campo per la rottura del legamento crociato del ginocchio riportata contro il Larisa. Nonostante l’infortunio, che lo costringerà a star fuori per diversi mesi, dunque, l’ex tecnico nerazzurro lo ha inserito in campo al posto di Pelkas per partecipare alla festa e fargli ricevere l’applauso scrosciante dei suoi tifosi nel momento in cui ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco zoppicando.