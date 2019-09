Il Portogallo difende Ronaldo: tweet polemico – FOTO

Ronaldo non ha vinto il premio come miglior calciatore dell’anno: il Portogallo ha celebrato il fuoriclasse con un tweet polemico – FOTO

Era nella Top11 della scorsa stagione, ma non in cima al podio del miglior calciatore dell’anno. Cristiano Ronaldo, assente alla premiazione dei FIFA The Best Football Awards, ha dovuto cedere il passo al rivale di sempre Lionel Messi.

Il Portogallo non ha preso bene questa decisione, tanto da pubblicare un tweet dalla vena polemica in difesa di Ronaldo: «Il migliore di sempre», si legge sullo sfondo, dietro l’immagine di CR7.