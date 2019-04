Il PSG da il suo aiuto per la ricostruzione di Notre-Dame.

La squadra parigina colpita particolarmente dall’incendio della cattedrale, da il suo sostegno con una nuova maglia, che sarà venduta nei prossimi giorni, ovviamente la speranza è che l’iniziativa abbia successo

Importante iniziativa del PSG, che si unisce a tantissime altre iniziative, che in questi giorni si sono susseguite, per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame. Il club parigino ha deciso di realizzare una maglia, con il disegno in oro tra il logo del club e lo sponsor tecnico.

Le maglie saranno indossate nella partita contro il Monaco di domenica sera, gara che molto probabilmente consegnerà l’ennesimo scudetto alla squadra francese. Le magliette saranno messe in vendita durante la gara, ma si potrà acquistare anche con altre modalità. Per ogni pezzo venduto saranno devoluti 10 euro, alla fondazione che si occupa della ricostruzione di Notre-Dame. La cifra da mettere insieme per fare i lavori è enorme, ma sicuramente lodevole l’iniziativa del club parigino.