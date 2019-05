Il club di Al-Khelaifi, secondo Le Parisien, sarebbe pronto a sferrare l’assalto ai gioielli in uscita dal Real

Ennesima rivoluzione in casa Psg. La società di Nasser Al-Khelaifi, secondo quanto raccolto da Le Parisien, sarebbe pronta a saccheggiare tre campioni in uscita dal Real Madrid. Il piano è molto semplice: 210 milioni per portare nella capitale francese Bale, Isco e Kroos.

Il gallese (vale 70 milioni) ha rotto con Zinedine Zidane ed è ormai fuori rosa mentre i centrocampisti (60 milioni il primo, 80 il secondo) non sembrano aver approfittato delle opportunità concesse dal tecnico. I sacrificati per questo assalto Real? Draxler e Cavani in uscita da Parigi.