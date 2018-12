La rovesciata di Cristiano Ronaldo della scorsa stagione in Juve-Real Madrid diventa una quadro dell’artista colombiano Mr. Bling, che lo ha consegnato in questi giorni al portoghese

Cristiano Ronaldo è un’opera d’arte, ma non lo diciamo per piaggeria: l’asso portoghese è davvero diventato un vero e proprio feticcio artistico. Prima una statua – di discutibile bellezza, va detto – nella sua isola, Madeira, adesso addirittura un quadro. A dipingerlo un artista colombiano piuttosto conosciuto: si chiama Mister Bling, all’anagrafe Mauricio Benitez, ed è diventato famoso appunto dipingendo quadri di calciatori noti: da Leo Messi a Kylian Mbappé, da Mauro Icardi a Luka Modric. Adesso, appunto, è arrivato il momento di Ronaldo…

A catturare l’attenzione di Benitez, in particolar modo, sarebbe stato il gesto tecnico regalato da CR7 lo scorso anno, quando vestiva la maglia del Real Madrid, proprio contro la Juventus ai quarti di finale di Champions League: l’ormai celeberrima rovesciata che fece alzare in piedi tutto l’Allianz Stadium. Ecco, adesso quella rovesciata è ufficialmente diventata un quadro glitterato, consegnato da Mister Bling in persona a Ronaldo in carne e ossa. Che ve ne pare?