Simone Padoin ha svelato un retroscena su Arturo Vidal ai tempi della Juventus

Simone Padoin, ex centrocampista della Juventus, ha raccontato al portale Cronachedispogliatoio.it un aneddoto su Arturo Vidal; ai tempi in cui i due vestivano la maglia bianconera.

«Vidal era un pazzo totale. Su di lui ho gli aneddoti migliori. Quando andavamo in ritiro avevamo le guardie del corpo che ci controllavano. Non potevamo uscire e lui trovava sempre sotterfugi per eludere la sicurezza e andare in giro. Una volta si nascose in un armadio e poi per le scale pur di scappare».