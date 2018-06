Il Sassuolo pensa al clamoroso ritorno di Simone Zaza. Incontro a Milano con i dirigenti del Valencia: le ultimissime

Il Sassuolo ha appena ufficializzato Roberto De Zerbi e pensa già al mercato. Il nuovo tecnico potrebbe ricevere un rinforzo di lusso per l’attacco: Simone Zaza. L’attaccante classe ’91, reduce da una avventura tutto sommato positiva in Spagna con la maglia del Valencia, potrebbe lasciare il suo attuale club per tornare in Italia. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero Milan e Torino ma il Sassuolo potrebbe superare la concorrenza.

L’attaccante spinge per il ritorno in Italia e vorrebbe tornare a Sassuolo. Secondo Sky Sport, è in programma a breve un incontro tra i dirigenti neroverdi e i dirigenti spagnoli per parlare del possibile ritorno di Simone Zaza al Sassuolo. I dirigenti spagnoli sono a Milano per un doppio incontro: parleranno del possibile ritorno dell’attaccante in neroverde e del possibile approdo di Joao Cancelo alla Juventus.