Ilicic è stato espulso per aver mandato a quel paese l’arbitro Manganiello: Bentancur, invece, da una situazione simile ne è uscito indenne

All’84‘ di Empoli-Atalanta, sul risultato di 2-2, Ilicic è stato espulso dall’arbitro Manganiello. Il direttore di gara, infatti, non ha gradito il modo in cui lo sloveno gli si è rivolto contro e non ha esitato a mostrare il cartellino rosso al fantasista dell’Atalanta. Ilicic, infatti, ha mandato letteralmente a quel paese, per non dire di peggio, l’arbitro Manganiello. Una scena, però, già vista ieri tra Juventus e SPAL, quando Bentancur si è comportato allo stesso modo con il direttore di gara La Sala. L’uruguaiano, tuttavia, è uscito indenne dopo lo sfogo.