Le parole del presidente Antonio Percassi che chiude la porta ad un possibile trasferimento di Ilicic all’Inter: e su Cristante…

Percassi toglie dal mercato Josip Ilicic, finito nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ribadisce la posizione già espressa nella scorsa settimana circa la chiusura ad ogni possibilità di trattativa di altri club per Josip Ilicic.Dal 15 maggio in poi erano circolate le voci che volevano l’Inter con i fari ben puntati su Bergamo: Ilicic e Barrow tra gli obiettivi di Ausilio per un doppio colpo atalantino per l’Inter.

Quest’oggi Percassi ai microfoni di Bergamo Tv ha fatto il punto della situazione: «Ilicic non partirà. Su Cristante dobbiamo valutare. Barrow? Sono arrivati tanti complimenti ma nessuno è venuto a chiedercelo esplicitamente. Andiamo avanti con Gasperini, giorno dopo giorno ci capiamo sempre meglio e spero che presto possa prolungare il contratto con noi. L’obiettivo primario per la prossima stagione rimarrà la salvezza, il secondo quello di avere i conti a posto: crediamo di poter costruire un’Atalanta più forte e più competitiva».