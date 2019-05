Atalanta, Ilicic ad un gol dal record personale: Juve vittima preferita

L’attaccante sloveno dell’Atalanta ad un passo da un record personale: contro il Sassuolo servirà almeno un gol

Josip Ilicic pensa alla sua Atalanta: c’è una qualificazione in Champions League da centrare. Nonostante in giro si confabuli di un accordo tra il procuratore dello sloveno e il Napoli di Ancelotti, lui non vuole distrazioni. Se la dea fa 100 centri in tutte le competizioni (superando anche la Juve), è merito anche di Ilicic, ad un passo dal record personale: manca un solo gol ai 13 del 2015/2016 con la Fiorentina.

Dopo aver castigato la Juve come gli si addice: Ilicic è l’attaccante ad aver segnato più gol all’Allianz Stadium (3), al pari di Icardi. Ora, prima di parlare di mercato, l’obiettivo è superarsi con una doppietta all’ultima stagionale contro il Sassuolo portando la sua Atalanta nell’Europa che conta e il suo bottino di gol a quota 14.