L’imbarazzante completo di Donnarumma al matrimonio del fratello – FOTO

Il web prende in giro Gigio Donnarumma: ecco l’eleganza discutibile del portiere del Milan al matrimonio del fratello Antonio – FOTO

Nella giornata di ieri la Costiera Amalfitana ha ospitato il matrimonio di Alfredo Donnarumma, terzo portiere del Milan.

Il fratello Gigio si è preso la scena sul web: i tifosi non hanno avuto pietà, prendendo in giro l’estremo difensore rossonero per via del suo completo pacchiano.