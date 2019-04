Immobile che ti succede? La Lazio ha bisogno dei gol di Ciro per la Champions

Ciro Immobile a secco anche ieri contro la Spal, il gol manca da quasi un mese. Inzaghi si aggrappa a lui per la corsa Champions

“Stanco e svogliato“, è apparso così ieri sera alla Gazzetta dello Sport, che l’ha bocciato in una pagella che lascia poco spazio all’immaginazione. La partita di Ciro Immobile contro la Spal non è stata esaltante e la sconfitta della sua Lazio preoccupa l’ambiente. Ma quello che sembra forse preoccupare di più è il digiuno del bomber che dura da quasi un mese. L’ultimo gol risale al 10 Marzo contro la Fiorentina. Tanto per uno come lui che l’anno scorso con 29 gol in campionato ci aveva abituato a medie ben diverse. Nel mezzo anche la Nazionale, 79 minuti con la Finlandia hanno prolungato un ben più lungo digiuno in maglia azzurra, che va avanti addirittura dal 5 Settembre 2017. Tornando alla Lazio, per Ciro è presto per parlare di crisi, o forse no. Quel che è certo però è che Inzaghi si affida ai gol del suo bomber per arrivare in Champions e per Immobile è arrivato il momento di tornare a segnare.