Immobile: «Alla Lazio sono in famiglia. Voglio raggiungere 100 gol»

Ciro Immobile parla del ritiro e della prossima stagione, ricca di obiettivi: le parole del bomber della Lazio

Immobile, ai microfoni di Lazio Style Channel, parla del ritiro e degli obiettivi della prossima stagione. Le parole dell’attaccante.

RITIRO – «Tutto bene, sono felice. Come si sente dire spesso, sembra di essere in famiglia. Anche i nuovi arrivati si sono ambientati nel migliore dei modi. Vavro ad esempio non capisce molto bene la lingua, ma coi gesti riusciamo a capirci. Abbiamo ancora molto da lavorare per l’inizio del campionato. L’importante è mantenere la solidità che abbiamo trovato con Inzaghi».

LAZIO – «Andare in campo con l’aquila sul petto è motivo di soddisfazione. Calendario iniziale complicato? Bisogna partire bene. Non vogliamo ripetere la sconfitta col Napoli dello scorso anno. Dovremo vincere subito per alzare il morale».

100 GOL – «Spero di arrivarci presto, così non diventerà una ossessione».