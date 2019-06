Inchiesta Cagliari Frosinone, la procura indaga. Ecco cosa rischiano i ciociari

La vicenda Oikos rischia di sconvolgere nuovamente il mondo del calcio: ecco cosa rischia il club di Stirpe

L’operazione Oikos, rischia di mettere sotto sopra la Serie A oltre che la Liga spagnola. Infatti da qualche giorno si parla di un filone italiano in questa operazione, con calciatori del Frosinone e il bomber della Lazio, Ciro Immobile, coinvolti. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su questo nuovo scandalo del mondo del calcio.

La Procura federale è sulle tracce di Mattia Mariotti, l’intermediario romano degli scommettitori spagnoli e del misterioso «amico con i capelli lunghi» che gli avrebbe fornito il contatto con il Frosinone, per combinare la partita tra i ciociari e il Cagliari, vinta dai sardi per 1-0 grazie a un rigore di Joao Pedro.

È presto per ipotizzare un deferimento, a carico di chi e per quale specifica violazione del Codice. Il procuratore federale, però, vuole vederci chiaro. Dopo una prima valutazione degli atti, la Procura federale proverà a rintracciare Mariotti per interrogarlo e a recuperare l’identità del misterioso «capellone» con il gancio nel Frosinone. Solo a quel punto, Pecoraro valuterà se ci sono gli estremi per un deferimento e se si possa configurare un illecito sportivo.