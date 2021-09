Incidente stradale per Arthur: illeso il giocatore brasiliano – FOTO

Paura questa mattina per Arthur, vittima di un incidente con la sua Ferrari a Torino: fortunatamente nessuna conseguenza fisica per il brasiliano della Juve

Paura questa mattina per Arthur Melo. Incidente stradale a Torino per il centrocampista della Juventus che, come appreso da Juventusnews24.com, fortunatamente sta bene e non ha riportato particolari conseguenze dallo sfortunato episodio alla guida della sua Ferrari.

Arthur – che era atteso al J-Medical per delle visite di controllo – non ha nulla di grave e l’incidente non è stato provocato dall’ex centrocampista del Barcellona. Il nazionale verdeoro è al momento ai box dopo l’operazione dei mesi scorsi, con Allegri che spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta di ottobre