Incontro Atalanta-Uefa: summit positivo per lo stadio, le ultime

Oggi a Nyon una delegazione dell’Atalanta ha incontrato la Uefa per chiedere di giocare le partite di Champions League a Bergamo

Oggi a Nyon l’Atalanta ha incontrato i rappresentanti UEFA per avere lumi sulla possibilità o meno di ospitare le gare della Champions League della Dea nel nuovo stadio nerazzurro. Ecco il responso dell’incontro comunicato dalla società bergamasca con una nota ufficiale:

«Si è tenuto oggi, giovedì 20 giugno, a Nyon l’incontro fra la delegazione dell’Atalanta ed i rappresentanti della Uefa riguardo i lavori di riqualificazione dello stadio nerazzurro e quindi la richiesta da parte della Società di disputare le partite della prossima Champions League a Bergamo. L’inconto è stato positivo. Roberto Spagnolo, Direttore Operativo Atalanta B.C. nonchè Coordinatore Unico lavori per Stadio Atalanta, e la delegazione di professionisti che lo ha accompagnato, hanno presentato alla Uefa il corposo dossier contenente nel dettaglio il progetto dello stadio di Bergamo comprensivo di tutti i lavori fatti ad oggi e di quelli che verranno eseguiti per rendere la struttura idonea ad ospitare competizioni internazionali. La Uefa si è presa del tempo per visionare nel dettaglio tutta la documentazione ed ha fissato per la prima settimana del mese di luglio il 1° sopralluogo a Bergamo per verificare sul posto la fattibilità di quanto presentato oggi. Sarà il primo di una serie di sopralluoghi a testimonianza della volontà da parte della Uefa di prendere in seria considerazione quanto richiesto dall’Atalanta».