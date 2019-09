Infantino: «Mondiale femminile? Il migliore in assoluto»

Il presidente della Fifa torna a parlare del Mondiale femminile e la ct Bartolini commenta così

C’è sempre più spazio per le donne nel calcio, a dimostrarlo ci hanno pensato i Mondiali femminili in estate. Il presidente della Fifa Gianni Infantino è d’accordo e anzi rincara la dose: «Il Mondiale delle ragazze è stato il migliore in assoluto».

«Complimenti alla Francia organizzatrice, agli USA dominatori ma anche all’Italia citata in alcune classifiche compresa la percentuale dei tiri in porta per gol e in quella delle costruzioni del gioco dalla difesa. Mi è piaciuto il discorso di Infantino, ha parlato di investimenti, della necessità di avere più donne nel calcio. Non voglio parlare di quote rosa ma è un fatto: gli uomini arrivano nel femminile ora che ci sono sponsor e soldi viceversa nel maschile le donne sono mosche bianche eppure potrebbero ricoprire più ruoli. Non penso soltanto alla panchina: medici, fisioterapiste, team manager. I ruoli sono tanti, le donne poche. Non va bene». Queste invece le dichiarazioni del ct Milena Bartolini inserita nella top ten dei coach nel femminile.