Infantino sul razzismo: «Dobbiamo dire basta»

Il presidente della FIFA Infantino ha commentato l’episodio di razzismo in Serie A che ha colpito il calciatore della Fiorentina Dalbert

Gianni Infantino è salito sul palco del Teatro alla Scala, durante la cerimonia di premiazione dei FIFA The Best Football Awards, per commentare i recenti episodi di razzismo nel campionato italiano. Il riferimento è ai cori nei confronti di Dalbert in Atalanta-Fiorentina.

Queste le parole del presidente della FIFA: «Ieri abbiamo assistito a un nuovo episodio di razzismo nel mio paese, l’Italia. Non è più accettabile, dobbiamo dire basta al razzismo e attivarci per cacciare via questo fenomeno dal calcio e dalla nostra società».