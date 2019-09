Infortunati Roma, smania di tornare. A lavoro nel giorno libero

Infortunati Roma, Under, Zappacosta, Cetin e Perotti a lavoro nonostante il giorno libero per tornare a disposizione il prima possibile

Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori dopo la vittoria di Lecce nonostante sia imminente l’impegno di Europa League. Trigoria non era del tutto desolata, tuttavia, poiché riempita dagli infortunati.

Under, Perotti, Zappacosta e Cetin si sono messi a lavoro per recuperare dai rispettivi problemi fisici per cercare di tornare a disposizione dell’allenatore il prima possibile.