Infortuni Atalanta: da De Ketelaere a Koopmeiners fino ai Nazionali

Le ultime sugli infortuni in casa Atalanta, compresi i rientri dalle rispettive Nazionali di alcuni giocatori. La situazione

L’Atalanta oggi si è allenata al Centro Bortolotti di Zingonia, presentando delle novità tra rientri dalle varie Nazionali e situazione infortuni. Ecco il report d’allenamento della squadra nerazzurra.

Ai 10 effettivi presenti già la scorsa settimana si sono aggiunti, di rientro dalle rispettive Nazionali, Kolasinac, Miranchuk (entrambi in gruppo) e i due italiani Carnesecchi e Scalvini (lavoro di scarico). Per quanto riguarda l’infortunio di De Ketelaere, per l’ex Milan è confermata la diagnosi dello staff medico della Nazionale belga: postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro. Il calciatore verrà evidentemente monitorato giornalmente per capire i tempi di recupero, considerando che oggi ha svolto terapie.

Domani sono previsti i rientri a Bergamo di Djimsiti, Hien, Holm e soprattutto Teun Koopmeiners, che si sottoporrà ad alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio.