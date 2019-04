Infortuni Juventus: il club bianconero è una delle squadre più colpita da problemi fisici tra le big d’Europa. Un problema per Allegri

Gli infortuni sono spesso gli alibi dei perdenti ma giocare un match importante senza uno, due, tre titolari, a volte può essere decisivo e può complicare i piani di una squadra. Come riferito da Tuttosport, la Juventus in questa stagione ha dovuto a fare a meno dei suoi titolari in più di un’occasione. Sono 35 gli infortuni totali, ottenuti dalla somma tra i 17 episodi traumatici e i 18 muscolari. Infortuni Juventus: i bianconeri sono la squadra più colpita da problemi fisici, prendendo in esame le big europee arrivate ai quarti di finale di Champions quest’anno.

Analizzando i numeri, scopriamo che il Tottenham, semifinalista in Champions, ha dovuto fare i conti con 28 infortuni totali. A seguire Manchester United e Manchester City con 25 ko, poi il Barcellona con 22, il Porto con 17 e l’Ajax, la formazione che ha appena battuto la Juventus nei quarti di finale di Champions, con 14. Nella Juve i più assenti sono stati Khedira, Cuadrado e Barzagli (il tedesco diventerà il giocatore con più assenze perché è stato operato al ginocchio e resterà fuori per l’intera stagione). Dati che devono far riflettere.