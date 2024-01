Infortuni Bologna: chi recupera contro il Milan? La situazione

Ecco chi potrebbe recuperare in vista della gara di sabato contro il Milan: la situazione infortuni del Bologna tra sorprese e speranze

In vista della gara contro il Milan a San Siro, il Bologna sta preparando al meglio tale match per rimanere ancora in zona Europa, ma dall’altra deve fare i conti per quanto concerne gli infortuni. La domanda sorge spontanea: chi recupera?

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, sono stati recuperati Karlsson e Saelemaekers, mentre Ndoje ha fatto lavoro differenziato rispetto agli altri. Si attendono aggiornamenti.