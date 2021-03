Infortunio Amrabat: problema muscolare in Fiorentina-Parma

Cesare Prandelli deve rinunciare anche ad Amrabat nel suo centrocampo: l’ex Verona ha subito un infortunio nel corso della gara contro il Parma

Periodo complicato alla Fiorentina sia per i risultati che per la questione infortuati. In settimana è arrivato il comunicato su Castrovilli e Igor, col difensore che potrebbe aver concluso la sua stagione.

Nel corso della gara contro il Parma è costretto a fermarsi anche Amrabat: problema muscolare al 70′ della sfida con Prandelli che manda in campo Bonaventura al suo posto.