Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ko. Infortunio Barzagli: le ultimissime sul rientro e i tempi di recupero

Brutte notizie per la Juventus di MassimilianoAllegri. Il tecnico bianconero dovrà fare ma no di Andrea Barzagli. Il centrale juventino, utilizzato in questa stagione dall’allenatore juventino in versione part-time, non sarà a disposizione nelle prossime settimane per una lesione al retto femorale. Il difensore salterà sicuramente la sfida contro l’Inter in programma venerdì prossimo all’Allianz Stadium ma non solo: per il difensore centrale si parla di circa 45-60 giorni di stop. Infortunio Barzagli: tegola per Allegri che dovrà fare a meno del suo professore in una fase importante della stagione.

Allegri ha un ottimo rapporto con il centrale bianconero e lo tiene in alta considerazione nonostante lo scarso minutaggio. In questa annata, l’esperto difensore ex Palermo e Wolfsburg, ha collezionato 4 presenze in Serie A ma anche 3 gettoni in Champions. Il duttile difensore è in grado di giocare al centro ma anche sulla fascia: Allegri lo ha utilizzato spesso come difensore di destra, coprendo maggiormente la sua formazione. Ora dovrà fare a meno di un jolly importante: il rientro di Barzagli è previsto per fine gennaio-inizio febbraio, quando inizierà la fase calda della stagione.