Infortunio Bennacer, il centrocampista dell’Empoli potrebbe essersi fratturato la tibia dopo il brutto contrasto con Benassi

L’Empoli perde il derby toscano contro la Fiorentina per 3-1 dopo l’iniziale vantaggio di Krunic. Si tratta della prima sconfitta da quando Beppe Iachini è sulla panchina azzurra. Ma il risultato non è negativo solo sotto l’aspetto del risultato. Dall’infermeria arrivano infatti brutte notizie per l’Empoli. A preoccupare sono infatti le condizioni di Ismael Bennacer il quale è uscito anzitempo dopo un brutto contrasto contro Benassi ad inizio ripresa. Il centrocampista della Fiorentina, entrato in maniera scomposta, è stato solamente ammonito da Giacomelli che ha rivisto il fallo al Var per valutare un eventuale espulsione. Attualmente, secondo le ultime indiscrezioni, risulta che l’algerino classe 1997 si sia addirittura fratturato la tibia. Il che obbligherebbe Iachini a rinunciare ad un titolare fisso.