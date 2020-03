Infortunio Bentancur, stop in allenamento per il centrocampista della Juve

Problema nel corso della seduta di allenamento alla Continassa per Bentancur: infortunio per il giocatore. Il comunicato della Juve

Rodrigo Bentancur ha interrotto anzitempo in via precauzionale l’allenamento alla Continassa a causa di un piccolo infortunio.

Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, l’uruguaiano ha accusato un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra. Maurizio Sarri spera di averlo a disposizione per la sfida di ritorno valida per gli ottavi di Champions League contro l’Olympique Lione.