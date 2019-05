Juventus, infortunio per Bonucci: contusione alla caviglia destra a termine della rifinitura. Fuori con la Roma

Grossa perdita per Massimiliano Allegri: Leonardo Bonucci non sarà del match di domani contro la Roma. Il difensore della Juventus ha subito una contusione alla caviglia destra al termine della rifinitura di oggi: mister Allegri ha quindi preferito lasciarlo a Torino per precauzione.

Sul sito della società bianconera anche gli altri convocati per la trasferta di domani alle ore 20:30: Dybala sarà titolare a fianco di Cristiano Ronaldo. Tornano anche Alex Sandro, Emre Can e Bentancur.