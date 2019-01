Infortunio Caprari, frattura del perone in allenamento! Stagione a rischio

Infortunio Caprari, il calciatore dell Samp ha rimediato una frattura del perone in allenamento – 23 Gennaio, ore 18.10

Gianluca Caprari potrebbe restare fermo per diversi mesi. Nel corso dell’ultimo allenamento, l’attaccante della Sampdoria si è fermato a causa della frattura del perone della gamba destra. A comunicarlo è stato il club blucerchiato sul proprio sito. Il timore è che per Caprari la stagione possa essere finita.

Tegola per la Sampdoria: Gianluca Caprari potrebbe rimanere fermo per almeno due mesi per una sospetta frattura del malleolo

Brutte notizie in casa Sampdoria. Gianluca Caprari potrebbe rimanere fermo almeno due mesi per una sospetta rottura del malleolo. L’infortunio è avvenuto durante l’allenamento a Bogliasco. Fiato sospeso sia per Giampaolo che per tutta la Sampdoria. Gli esami specifici dei prossimi giorni renderanno più chiara la situazione