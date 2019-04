Infortunio Ceravolo: non ce la fa l’attaccante, gioca Siligardi

Fabio Ceravolo ko nel riscaldamento, gioca Siligardi al suo posto. L’ex Benevento doveva partire titolare ma all’ultimo ha avuto un problema

Cambio dell’ultim’ora nella formazione del Parma. Al Bentegodi di Verona contro il Chievo non ci sarà Ceravolo dal 1′ ma Siligardi. L’ex attaccante del Benevento ha avuto un problema e non sarà titolare nell’11 di D’Aversa, nonostante fosse stato annunciato nelle formazioni ufficiali. Giocherà dunque Siligardi al fianco di Gervinho e per le condizioni di Ceravolo sono attesi aggiornamenti.