Infortunio Chiesa, l’attaccante della Fiorentina ha accusato un problema fisico durante la rifinitura: in dubbio contro il Sassuolo

Durante la conferenza stampa della vigilia di Sassuolo-Fiorentina, Stefano Pioli ha annunciato brutte notizie in casa Viola. Nel corso della conferenza, Pioli ha infatti annunciato che Federico Chiesa si è infortunato durante la rifinitura, e pertanto sarà difficile vederlo in campo contro il Sassuolo. L’attaccante vuole soffre di alcuni problemi all’inguine. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.