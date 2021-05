Infortunio Colley: il difensore non va nemmeno in panchina

La Sampdoria sta per scendere in campo contro lo Spezia: non si accomoda nemmeno in panchina Omar Colley: al suo posto Kaique Rocha

La Sampdoria sta per scendere in campo contro lo Spezia, match valido per il prossimo turno di campionato. Problemi per Omar Colley: rimane dolorante la caviglia del difensore gambiano, dopo la botta presa nell’allenamento di lunedì.

Al suo posto, in panchina, Kaique Rocha, inizialmente destinato alla tribuna insieme Nicola Ravaglia, terzo portiere dei blucerchiati.