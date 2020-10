Infortunio Cornelius: lesione di primo grado all’adduttore sinistro

Infortunio Cornelius: l’attaccante del Parma ha riportato una lesione di primo grado al muscolo adduttore sinistro

Brutte notizie per Fabio Liverani. Come riporta il sito ufficiale del Parma, il tecnico dei crociati dovrà fare a meno per un po’ di Andreas Cornelius. L’attaccante ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro.

«Andreas Cornelius è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo adduttore sinistro, già sede della recente lesione, senza ulteriori complicazioni. Il calciatore, appena rientrato dagli impegni con la Danimarca, ha iniziato le terapie del caso: nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione clinica».