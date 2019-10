Infortunio Criscito: il difensore del Genoa esce in lacrime contro il Milan

Il Genoa perde Criscito: infortunio per il giocatore rossoblù, uscito in barella contro i rivali del Milan. Le ultime sulle sue condizioni

Il Genoa dovrà fare a meno di Domenico Criscito, che ha abbandonato il campo per infortunio contro il Milan. Biraschi ha sostituito il compagno, uscito in barella al minuto 11.

Problema muscolare alla coscia destra apparso piuttosto serio per il difensore del Grifone. Criscito in lacrime al momento del cambio, segnale di un dolore non da poco. Si attende un comunicato del Genoa per chiarire le sue condizioni.