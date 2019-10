Infortunio D’Ambrosio: ecco l’esito degli esami

Infortunio D’Ambrosio: il terzino nerazzurro ha rimediato una frattura al quarto dito del piede destro. Ecco il comunicato

Danilo D’Ambrosio si è sottoposto questo pomeriggio agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio avuto in Nazionale. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

«Esami radiografici per Danilo D’Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di D’Ambrosio saranno valutate la prossima settimana.»