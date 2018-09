Infortunio De Silvestri: problema alla coscia, entra Ola Aina

Infortunio De Silvestri: problema muscolare per il laterale del Toro, sostituito nella ripresa da Ola Aina. Sospetto stiramento per il granata

Secondo tempo molto convulso in Udinese-Torino. Al 29′ si riprende Lasagna, che aveva rimediato una botta che stava per costringerlo a chiedere la sostituzione, ma è De Silvestri che ora preoccupa: il difensore del Toro ha chiesto il cambio immediato. Mazzarri sostituisce De Silvestri con Ola Aina. Il motivo? Un problema di natura muscolare, un sospetto stiramento che potrebbe costringere il giocatore a saltare la partita di domenica prossima contro il Napoli di Carlo Ancelotti, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nelle prossime ore si valuteranno i tempi di recupero.