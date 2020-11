Infortunio Depaoli: il laterale dell’Atalanta ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare. Dentro Piccini

Tegola per l’Atalanta di Gasperini. Al 20′ Fabio Depaoli ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare. Il laterale nerazzurro si è fermato in mezzo al campo richiamando le attenzioni della panchina bergamasca e toccandosi l’adduttore.

Al suo posto è entrato Cristiano Piccini che ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia dell’Atalanta.