Infortunio Djourou, il difensore della Spal è uscito per un problema muscolare al termine sul calare del primo tempo: entra Vicari

L’ivoriano della Spal, Johan Djourou è uscito al 40′ del primo tempo per colpa di un problema muscolare. Il difensore azzurro è stato sostituito da Francesco Vicari. Non si conoscono ancora le sue condizioni e l’entità dell’infortunio. Si spera niente di grave per una squadra che sta attualmente perdendo contro il Napoli per 1-0. Nel corso delle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma l’entrata in campo della barella non fa di certo ben sperare.