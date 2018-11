Infortunio Dzemaili: il centrocampista ha un problema al ginocchio sinistro

Infortunio Dzemaili, il centrocampista del Bologna si è fermato in allenamento per un problema al ginocchio sinistro – 27 novembre

Brutte notizie per Filippo Inzaghi: il centrocampista Blerim Dzemaili, infatti, si è fermato durante l’allenamento odierno a causa di un problema al ginocchio sinistro. Le sue condizioni verrano monitorate nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Per Inzaghi si tratta di un imprevisto di cui avrebbe fatto volentieri a meno: il 32enne centrocampista rossoblù, infatti, è uno dei pilastri del Bologna, con 12 presenze in Serie A.