Il tecnico dell’Under 21, Di Biagio, è stato costretto a convocare Del Sole e Sottil dopo l’infortunio di Edera

Mancano solo due giorni all’inizio del pre-ritiro dell’Under 21. Tuttavia, non arrivano già belle notizie per il tecnico Di Biagio. Simone Edera, esterno del Bologna in prestito dal Torino, si è infatti infortunato e non sarà a disposizione dell’Under 21.

Al suo posto, Di Biagio ha deciso di convocare per il 29 maggio Ferdinando Del Sole e Riccardo Sottil.