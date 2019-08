Infortunio Giroud, l’attaccante del Chelsea si ferma nella rifinitura

Chelsea in apprensione per le condizioni di Giroud: possibile infortunio per l’attaccante alla vigilia della Supercoppa europea

Momenti di tensione per il Chelsea di Lampard nel corso della rifinitura che precede la Supercoppa europea contro il Liverpool.

Si è fermato Olivier Giroud: possibile infortunio per il giocatore, che ha abbandonato l’attività coi compagni per un problema alla caviglia sinistra. Ghiaccio fornito prontamente dallo staff medico dei Blues. Le condizioni del francese sono da tenere d’occhio, ma al momento non sembra si tratti di qualcosa di grave. A riportarlo è Sky Sport.