Toro, ripresa con il sorriso al Filadelfia: Iago mette nel mirino la sfida di domenica contro il Sassuolo

Archiviata una settimana dai grandi contenuti emotivi – dal ricordo del Grande Torino al sogno d’Europa alimentato grazie al pareggio nel derby di venerdì sera -, il Toro di Walter Mazzarri si getta in quella entrante con un largo sorriso dipinto sul volto. A maggior ragione dopo la sessione odierna al Filadelfia che ha inaugurato la marcia d’avvicinamento alla sfida di domenica al Sassuolo.

Dopo aver saltato la stracittadina contro la Juve a causa del riacutizzarsi del problema al ginocchio che già l’aveva estromesso dalla sfida con il Milan, infatti, Iago è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il fantasista spagnolo punta così il lunch match decisivo per i granata nella corsa all’Europa, con l’obiettivo di sedersi almeno in panchina a disposizione del tecnico. Una freccia decisamente velenosa nella faretra di Mazzarri.